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31 мая 2017
16:36  31 мая 2017 0

В Санкт-Петербурге будут платить по 50 тысяч за первенца

Жизнь Екатеринбурга в жару, мама с младенцем
Подобный закон действует в Пермском краеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении одобрило законопроект о выплате 50 тысяч рублей женщинам, родившим первенца до 24 лет.

Автор проекта губернатор города Георгий Полтавченко в пояснительной записке указал, что в Санкт-Петербурге зафиксировано «смещение календаря рождений к старшим возрастам и сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста», передает Medusa.

Пособие для родивших первенца в определенном возрасте уже выплачивается в ряде регионов России. Так, в Пермском крае с 1 января 2017 года женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, получают по 60 тысяч рублей.

Семен Гринберг
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