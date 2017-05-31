16:36 31 мая 2017 0

Подобный закон действует в Пермском крае Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении одобрило законопроект о выплате 50 тысяч рублей женщинам, родившим первенца до 24 лет.

Автор проекта губернатор города Георгий Полтавченко в пояснительной записке указал, что в Санкт-Петербурге зафиксировано «смещение календаря рождений к старшим возрастам и сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста», передает Medusa.

Пособие для родивших первенца в определенном возрасте уже выплачивается в ряде регионов России. Так, в Пермском крае с 1 января 2017 года женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, получают по 60 тысяч рублей.