16:28 01 июня 2017 0

"Корпорация развития" недовольна тем, что качество надымского моста оценили за несколько часов без специального оборудования Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальский мост через реку Надым будут изучать в суде. Застройщик — «Корпорация Развития» — настаивает на том, что он построен с отступлениями от проекта, в документах выявлены явные приписки, а стоимость работ завышена. Именно поэтому компания не хочет платить строителям — «Мостострой-12» — два миллиарда рублей за работы. Финансовый спор сейчас рассматривается в суде. Первые две инстанции встали на сторону мостостроителей после того, как в деле появилась строительная экспертиза. «Корпорация Развития» (КР) намерена оспорить ее выводы. Накануне компания отправила несколько заявлений с просьбой проверить объективность резюме эксперта.

Очередное заседание арбитражного суда (кассация) по спору между «Корпорацией Развития» и «Мостострой-12» состоится 21 июня 2017 года. К этому времени должны быть приняты первые решения по заявлениям.

Мост возводили на бюджетные деньги. Их передавали в «КР» в качестве уставного капитала акционеры, среди которых Ямал, Югра и Тюменская область. Контролировала строительство дочерняя компания «КР» — «Уралстройтехнологии».

Договор о строительстве моста был заключен в 2011 году. В 2013 году у заказчика и подрядчика возник конфликт. Мост не достроили. Строители впервые обратились в суд из-за неоплаченных работ. Сама «Корпорация Развития» также нашла недоработки и заявила, что сумма работ завышена. Возник встречный иск на 2,4 млрд рублей. Разрешить спор должна была экспертиза. Делать ее готовы были не все. Российский федеральный центр судебной экспертизы отказался давать заключение: дело в том, что рабочий проект был изменен. Привлекли других специалистов — «СОДЭКС». Сотрудник этой компании Болтунов заявил, что все работы соответствуют документам. На основании его вывода «Мостострой-12» смог выиграть суд.

«Корпорация» возмущена: эксперт пользовался только рулеткой и штангенциркулем (это есть в заключении экспертизы), оценивая огромный и технически сложный мост.

«Количество свай в каждой опоре моста меньше, чем предусмотрено проектом. Указанное не опровергается экспертом Болтуновым и не может быть опровергнуто. Также, например, в проекте моста предусмотрены ледорезы, которые по факту у опор моста отсутствуют», — объясняют в «КР» недовольство экспертизой и приводят свои аргументы. Суды первых двух инстанций эти доводы во внимание не приняли.

Юристы полагают, что «КР» должна и дальше отстаивать свою правоту.

«В силу ст. 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы, в том числе заключение эксперта. Суд обязан оценивать достоверность экспертизы наряду с иными доказательствами. Ст. 87 АПК РФ прямо предусматривает возможность проведения повторной экспертизы при наличии сомнений. Отвергая иные доказательства, противоречащие выводам судебной экспертизы, в силу ст. 170 АПК РФ суд обязан указать конкретные мотивы, по которым такие доказательства не были приняты, сам по себе особый статус судебной экспертизы таким мотивом являться не может», — поясняет юрист, глава отдела по разрешению споров ООО «Нёрр» Виктор Гербутов.

Получить комментарии самого эксперта Болтунова пока не удалось. Он находится в командировке. Письменный запрос в компанию «СОДЭКС» отправлен, ответа пока нет.

В «Корпорации Развития» приводят и второй аргумент против выплаты двух миллиардов рублей мостостроителям. По их версии, суд первой инстанции допустил ошибку. Он принял иск «Мостостроя-12» повторно.

После «Мостострой-12» переход через Надым достраивал «Мостострой-11» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дело в том, что в 2013 году «Мостострой-12» уже обращался в арбитраж с требованием оплатить работы. Но потом от этого иска отказался. В 2014 году компания Александра Забарского вновь пошла в суд. В «КР» считают: требования обоих исков аналогичны. «Отказ от иска означает невозможность заявления таких же требований повторно к тем же лицам согласно арбитражному кодексу», — поясняют представители «КР».

Однако суд посчитал, что два иска «Мостостроя-12» касались разных работ. Наблюдатели полагают, что и тут следует сделать экспертизу.

«Суды пришли к выводу, что заявленные требования касаются задолженности за другие виды и объемы работ, выполненные в другой период. Поэтому, по мнению судов, предмет и основания иска в этой части не тождественны предыдущему спору. Вместе с тем, в суде кассационной инстанции необходимо проверить вопрос о том, имелись ли у нижестоящих судов достоверные и достаточные основания для такого вывода, либо разъяснение данного вопроса требовало специальных знаний, а, следовательно, проведения экспертизы. Такую экспертизу суд должен был назначить независимо от того, заявляли ли стороны об этом соответствующие ходатайства», — говорит старший юрист практики разрешения споров международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton LLP Евгений Самойлов.

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