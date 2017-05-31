На Урале предлагают установить зарплату за материнство

20:49 31 мая 2017 1

Идею готовы "примерить" на себя и многие отцы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Предложение узаконить профессию «мама», установив домохозяйкам с детьми зарплату в 30-35 тысяч рублей, прозвучало 30 мая на слушаниях в Общественной палате Челябинской области. Автором идеи выступила доктор экономических наук Ирина Лаврентьева.

С точки зрения Лаврентьевой, в России обществе фактически существуют два вида труда — по производству товаров (услуг) и по воспитанию детей. Но если первый юридически закреплен, то второй искусственно изолирован от экономики. При этом приемные родители получают от государства существенные выплаты, которые можно расценивать как своего рода зарплату — а обычные или даже многодетные семьи на такие деньги рассчитывать не могут.

По мнению профессора челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, оплата родительского труда обеспечит женщинам, желающим посвятить жизнь воспитанию детей, такую возможность. А заодно преодолеть демографический кризис на Южном Урале. Собственно, тема форума, инициированного правительством Челябинской области и региональным минздравом, именно так и была сформулирована.

Однако воодушевления у чиновников проект Лаврентьевой, с которым она выступает не первый раз, по-прежнему не вызывает. «Идея красивая, но почти нереальная, — заметил „URA.RU“ один из организаторов слушаний. — Ирина Владимировна продвигает ее последние несколько лет, но где брать деньги — по-прежнему непонятно».

Обычные участники слушаний, напротив, идею родительской зарплаты в массе своей одобрили. Кое-кто предлагает идти дальше и узаконить профессию «отец» — в случае, если воспитание детей возьмет на себя глава семьи. Ведь 35 тысяч рублей — это несколько больше официальной средней по области зарплаты. И существенно больше, чем получают многие южноуральцы в реальности.