Кадыров предложил iPhone тем, кто напишет о Чечне правду

21:13 31 мая 2017 0

Всех желающих он приглашает к себе в республику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает приглашать в республику тех, кто критикует положение дел в регионе. Вслед за миллиардером Алишером Усмановым, которые будет вручать смартфоны от Apple за лучшие фотожабы, он предложил дарить iPhone 7 тем, кто «напишет правду» о Чечне.

Кадыров раскритиковал публичных спикеров, включая политиков и журналистов, которые искажают ситуацию в республике, не желая посетить республику. «В нашей республике каждый день — день открытых дверей. Приезжайте. Пишите правду. Но как-то неактивно стремятся за объективностью журналисты», — написал он в своем Telegram-канале. В качестве вознаграждения за правду он предложил дарить дорогостоящий гаджет: «Прямо хоть конкурс устраивай: „Напиши правду — получишь айфон 7“».

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая глава Чечни пригласил в регион «на поиски истины» президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Отметим, тренд дарить iPhone 7 среди российской элиты задал бизнесмен Алишер Усманов. 29 мая он пообещал вручать смартфон авторам лучших шуток о видеообращении миллиардера к оппозиционеру Алексею Навальному.