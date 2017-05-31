23:19 31 мая 2017 0

Раскрыт тайный канал связи между США и Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время встречи президента России Владимира Путина с митрополитом Русской православной старообрядческой церкви Корнилием произошел курьезный случай. В Сети опубликовали видео, на котором российский лидер протянул руку к голубю, будто приветствуя его.

Запись набрала сотни «лайков» и «ретвитов», а «майор Голубев», как прозвали птицу «Твиттере», стал звездой Рунета. Пользователи Twitter стали предполагать, кем на самом деле является пернатый. Одни предположили, что с президентом поздоровался не голубь, а сотрудник ФСО под прикрытием. Другие сказали, что голубь является связным российского главы с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Ходит инфа, что голубь получит повышение по службе», — написал один из комментаторов.

Президент ранее посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве. Президент подарил митрополиту Корнилию старообрядческое Житие Николая Чудотворца и получил в ответ икону Троицы.