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01 июня 2017
31 мая 2017
23:51  31 мая 2017 0

Ученые нашли доказательства долгой жизни на Марсе

Залогом для ее зарождения были запасы влаги в почвеФото: Википедия

Исследователи «красной планеты» пришли к выводу, что жидкая вода была на Марсе на протяжении очень многих лет после того, как планета потеряла все свои океаны и другие водоемы.

Жизнь на ней могла просуществовать гораздо дольше, чем миллиард лет, о котором геологи и планетологи говорили раньше, пишет телеканал 360. Революционное исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Такие выводы были сделаны благодаря данным, которые предоставил марсоход Curiosity. Каменная пыль, добытая им, показала, что на древнем Марсе были условия для существования микроорганизмов. В 2015 году ученые доказали, что на дне кратера Гейл были постоянные озера, которые не пересыхали сотни тысяч лет. А в начале 2016 года по фотографиям с марсохода удалось сделать вывод, что расселины у плато Науклуфт около горы Шарп были наполнены необычным белым материалом, который походил на осадочные породы водного происхождения.

Выяснилось, что они заполнялись мелким песком, который попал туда вместе с водой. Раньше кратер Гейл представлял собой настоящее озеро с питьевой водой. Эксперты считают, что после полного исчезновения воды на планете в почве еще оставались большие запасы влаги, что дало еще много возможностей для зарождения жизни.

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая стало известно, что российский ученый нашел способ влиять на погоду на Марсе. Исследователь из Архангельска Александр Попов запатентовал научно-технический проект под названием «Способ прогрева атмосферы Марса». Ученый предлагает растопить ледники на полюсах, что создаст облака, которые уменьшат отток солнечного тепла с поверхности «красной планеты». В результате ее атмосфера заполнится облаками, увеличится встречное излучение тепла и холодная планета продолжит нагреваться, уверен россиянин.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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