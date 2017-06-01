{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
13:31  01 июня 2017 1

Составлен прогноз лесных пожаров на июнь: в зоне риска уральские регионы

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, тушение огня
Пожарные готовятся тушить уральские лесаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиалесохрана составила прогноз пожаров на июнь 2017 года. В него попали и уральские регионы.

Согласно прогнозу, возгорания могут возникнуть в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Тюменской области. Авиалесохрана к этому уже подготовилась. Тушить пожары будут 30 000 пожарных. К тушению также может быть привлечено более 22 тысяч единиц наземной техники и лесопожарных служб, а также не менее 300 воздушных судов.

На 1 июня по России уже ликвидировано более 4,8 тысяч лесных пожаров.

Напомним, в прошлом году из-за жаркой погоды пострадал ЯНАО. Сильные пожары стали причиной образования смога, который окутал позже весь УРФО.

Артемий Кожевников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров