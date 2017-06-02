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02 июня 2017
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30 мая 2017
11:00  02 июня 2017 0

В Челябинске умер мальчик, пострадавший в горящем лифте

Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, больница, реанимация
Второго ребенка ожидает операцияФото: Анна Майорова © URA.RU

Врачи не смогли спасти жизнь подростка, получившего ожоги 90% тела при пожаре лифта в златоустовской многоэтажке. Несмотря на все усилия, 15-летний мальчик скончался вечером 1 июня, сообщили «URA.RU» в минздраве региона.

Состояние его 14-летнего друга, обгоревшего на 60%, по-прежнему остается стабильно тяжелым. «Сегодня, 2 июня, его готовят к операции», — рассказала агентству пресс-секретарь регионального минздрава Мария Хворостова.

Инцидент произошел 29 мая. По свидетельству очевидца, подростки, держа в руках несколько флаконов с жидкостью для розжига костров и мангалов, вошли в кабину лифта. Когда подъемник достиг верхних этажей, из шахты лифта раздались громкие крики. Свидетель происшествия, 66-летний пенсионер, вызвал лифт обратно на первый этаж. Он сумел потушить горящих заживо мальчишек, вывел их из подъезда и вызвал скорую.

Ежедневно в Златоуст для оказания помощи детям выезжала бригада медиков из области, затем пострадавших эвакуировали в ожоговый центр Челябинска.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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