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02 июня 2017
Главные новости 
17:05  02 июня 2017 4

В Тюмени хотят испортить настроение всем россиянам. Федерального министра просят запретить главный праздничный символ

Голуби. Ханты-Мансийск., птица, голубь
Птицы могут есть воздушные шарыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменка Екатерина Бодялко просит запретить запуск воздушных шаров в небо на праздники, потому что это загрязняет окружающую среду. Она составила петицию на имя министра природных ресурсов РФ и руководителя Росприроднадзора, и разместила ее на Change.org.

Девушка утверждает, что ежегодно на массовых мероприятиях в небо запускаются миллионы воздушных гелиевых шариков. «А думаем ли мы, что случается с ними потом? Наверняка же они не в космос улетают, а рано или поздно падают где-то поблизости — в леса и поля, в водоёмы, в городскую среду, превращая наши бескрайние просторы в обыкновенную помойку», — пишет Екатерина.

Тюменка посчитала, что только за праздник 9 мая в небо было запущено около 90 тыс. шаров. В тексте петиции она привела аргументы за запрет массового запуска воздушных шаров. Екатерина указала, что лопнувшие шары не просто загрязняют природу, они могут стать смертельным кормом для птиц. «Ко мне начали обращаться жители, которые поддерживают меня в этой идее. И предложили подумать над такой же петицией еще и по бумажным фонарикам, которые запускают массово на реке или озере», — рассказала «URA.RU» девушка.

Екатерина в своей петиции предложила министру природных ресурсов РФ Сергею Донскому и руководителю Роспотребнадзора Артему Сидорову на федеральном уровне запретить запуск воздушных шаров.

Владимир Балтунов
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