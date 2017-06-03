{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
Главные новости Москвы
15:38  03 июня 2017 2

«Смещается в сторону цирка». Мединский прокомментировал скандал между Поклонской и Учителем

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Владимир Мединский считает конфликт между Поклонской и Учителем циркомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минкультуры Владимир Мединский считает, что ситуация вокруг еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда» скорее напоминает цирк, чем кино. Об этом министр заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«История с депутатом Поклонской, режиссёром Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать», — цитирует слова Мединского ТАСС.

Конфликт между депутатом Госдумы и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и режиссером Алексеем Учителем длится несколько месяцев. Наталья Поклонская, ссылаясь на мнение общественности и заключения экспертов, потребовала запретить к показу фильм «Матильда», повествующий о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Она считает, что образ императора, которого церковь причислдела к лику святых, в картине сильно искажен. Кроме того, по ее запросу на киностудии режиссера начались многочисленные проверки, в том числе и налоговая.

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин вынужден был написать письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину о проверке деятельности депутата Поклонской и рассмотрении комиссией по этике его жалобы.

Премьера фильма назначена только на 25 октября 2017 года. Пока режиссер работает над завершением картины.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров