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30 мая 2017
12:07  30 мая 2017 0

Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую. «Уверен, что депутаты не утратили совесть»

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
На Наталью Поклонскую пожаловались спикеру ГосдумыФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой взять под личный контроль проверку в отношении депутата Натальи Поклонской. Связано это с неуемным желанием парламентария наказать режиссера за фильм «Матильда», который еще даже не вышел на экраны.

По мнению Добрынина, в действиях Поклонской прослеживается «нарушение правил депутатской этики», пишет РБК. Защитник режиссера также отмечает, что его заявление в Госдуму является повторным, так как первое комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, «вероятно, утратила».

По мнению депутата и экс-прокурора Крыма, фильм о романе молодого царя Николая II и балерины нацелен на «дискредитацию» императорский семьи», которая была причислена Русской православной церковью к лику святых. Для подтверждения своих слов Поклонская привлекла экспертов, которые проанализировали материалы киноленты. По мнению Алексея Учителя, депутат передала авторское произведение группе частных лиц для «возможной экспертизы», что означает его обнародование.

Фильм выйдет на экраны только в октябре 2017 года.

Нина Калинина
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