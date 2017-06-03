23:13 03 июня 2017 0

Екатеринбург может гордиться результатом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Петербургском экономическом форуме бизнес-сообщество представило новый рейтинг делового гостеприимства. В первой двадцатке расположились Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край.

Исследование представило некоммерческое партнерство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса». Презентация результатов проведенной работы состоялась в рамках сессии «Регионы России: взгляд инвестора», сообщает ТАСС.

Свердловская область отличилась выдающимся результатом и заняла в рейтинге второе место после Татарстана.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области «URA.RU» сообщили, что данная проверка осуществлялась методом тайного покупателя. Бизнесмен приезжал в город с якобы деловым визитом и оценивал, как его принимают в гостиницах, есть ли указатели на рестораны, экскурсии, сообщили в департаменте.

Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ), председатель «Клуба лидеров» Артем Аветисян заявил, что данное исследование отлично дополняет имеющуюся у агентства информацию: «Считаю, что этот рейтинг очень хорошо дополняет Национальный рейтинг инвестпривлекательности субъектов РФ. Это то, что видит инвестор, когда приезжает в регион. Проект масштабный, продолжался 8 месяцев, наши предприниматели посетили 30 регионов».

Челябинской области не удалось попасть в десятку. Она расположилась на 11-м месте.

Аутсайдерами данного рейтинга стали Архангельская область (27-е место), Республика Крым (28-е место). На последнем, 30-м месте оказалась Ивановская область.

Пермский край замкнул уральскую тройку, заняв 20-е место.