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04 июня 2017
22:36  04 июня 2017 0

Уфологи выяснили, зачем инопланетяне посещают Землю

Пока пришельцы ведут себя достаточно мирно и только изучают людейФото: Pixabay

Американские уфологи заявили, что узнали причину, по которой НЛО посещают Землю. По их словам, для этого им пришлось проанализировать все сообщения о появлениях «летающих тарелок».

Основная цель инопланетных визитов, сообщают американские специалисты по НЛО, — выяснить, как идет прогресс на планете. Пришельцы предпочитают навещать Землю в периоды войн и конфликтов, тогда как в мирное время их визиты редки, передает «Федеральное агентство новостей».

По мнению уфологов, инопланетяне представляют реальную угрозу для человечества, хотя пока они ведут себя достаточно мирно и только изучают людей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что житель Снежинска снял на видео светящийся шар в небе над городом.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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