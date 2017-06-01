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01 июня 2017
11:49  01 июня 2017 1

В Сети появилось видео НЛО над Снежинском

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, луна, планета, астрономия
В Сети обсуждают шар, парящий над городомФото: pixabay.com

Житель Челябинской области снял на видео светящийся шар в небе над Снежинском. По мнению пользователей социальных сетей, это мог быть НЛО, пишет 1obl.tv.

На кадрах запечатлено яркое пятно, медленно летящее по прямой по ночному небу. Некоторые предположили, что это какое-нибудь физическое явление, преломление лучей или отблеск от яркого предмета. Нашлись и такие, кто смело предположил, что в закрытый город Снежинск наведались инопланетяне, чтобы получить данные о ядерном предприятии.

Сергей Демин
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