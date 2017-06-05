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05 июня 2017
04 июня 2017
04:57  05 июня 2017 0

Установлены личности всех жертв массового убийства в Тверской области

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
В результате кровавого инцидента погибли девять человек.Фото: Pixabay
новость из сюжета:
Массовое убийство в Твери
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Следствие установило личности всех убитых в результате массового расстрела в Тверской области. Об этом заявил официальный представитель регионального управления МВД Вадим Левшин.

«Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», — цитирует слова Левшина газета «Федеральное агентство новостей». Также известно, что настоящий момент Оперативно-следственная группа завершила работу на месте трагедии, однако силы Росгвардии по-прежнему держат поселок в оцеплении.

Напомним, что 41-летний москвич расстрелял 9 человек после того, как в ходе застолья собеседники усомнились в его армейском прошлом.

Сергей Макеев
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