04:57 05 июня 2017 0

В результате кровавого инцидента погибли девять человек. Фото: Pixabay

Следствие установило личности всех убитых в результате массового расстрела в Тверской области. Об этом заявил официальный представитель регионального управления МВД Вадим Левшин.

«Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», — цитирует слова Левшина газета «Федеральное агентство новостей». Также известно, что настоящий момент Оперативно-следственная группа завершила работу на месте трагедии, однако силы Росгвардии по-прежнему держат поселок в оцеплении.



Напомним, что 41-летний москвич расстрелял 9 человек после того, как в ходе застолья собеседники усомнились в его армейском прошлом.