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06 июня 2017
Главные новости Москвы
10:59  06 июня 2017 0

Российские авиакомпании за год потеряли 10 млрд рублей

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Ситуацию в отрасли не спасает даже господдержкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиаотрасль в России из года в год остается убыточной, несмотря на государственную поддержку, заявил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун.

Авиакомпании по-прежнему остаются нерентабельными: 2016 году они потерпели убытков на 10 млрд рублей, рассказал Тасун«Коммерсанту». В целом потери выросли почти на 18%. Наименее выгодными являются внутренние перевозки. В 2016 году убытки на этом направлении составили 33 миллиарда рублей, в 2015 году — 45 миллиардов рублей.

Недополучение прибыли также произошло из-за снижения международных перевозок почти на 18%. Основные затраты авиакомпаний приходятся на лизинг воздушных судов, аэропортовое обслуживание и аэронавигационные услуги, которые в прошлом году показали значительный рост, пишет «Федеральное агентство новостей».

В то же время Тасун признал, что ситуацию в отрасли смог поддержать сниженный НДС на внутренних линиях. Налоговое бремя сократилось за год почти на 40 млрд рублей.

Как писало «URA.RU» ранее, 1 июня стало известно о том, что в России в будущем может появиться новая бюджетная авиакомпания с иностранным участием. Финансовые инвесторы из РФ уже начали переговоры с несколькими крупными зарубежными лоукостерами, среди которых малазийский Air Asia, венгерский Wizz Air, турецкий Pegasus, а также Российский фонд прямых инвестиций.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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