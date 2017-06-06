{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
Главные новости Москвы
12:19  06 июня 2017 1

Жену замминистра обороны России раскритиковали за восхищение Европой. ФОТО

Светлана Захарова снова подверглась критике из-за своих публикацийФото: Светлана Захарова, Instagram

Пользователи соцсетей возмущаются публикациями Светланы Захаровой, супруги заместителя министра обороны России по социальным вопросам Тимура Иванова. Захарова находится на отдыхе в Швеции.

Жена замминистра обороны РФ публикует в Instagram восторженные отзывы о европейской стране. «И как это вышло: социализм строили у нас, а победил он в Швеции? И вот что удивительно — и король им не мешает жить при социализме! И королева тоже!» — пишет Светлана Захарова.

Пользователи соцсетей считают, что жене замминистра обороны России не стоит так отзываться о Европе. «Это русская ментальность, ложь и двуличие. Она не задавилась вопросом, откуда у мужа деньги превышающие его официальный доход?» — пишет Alexey Makeev. «А нищие холопы пусть пока послушают по ТВ истории о гнилой гейропе», — возмущается пользователь под ником Gulay_pole.

Публикации Светланы Захаровой не первый раз возмущают пользователей Сети. Как ранее сообщало «URA.RU», ранее 45-летняя супруга замминистра обороны РФ публиковала в Instagram фотографии в купальнике и топлесс на пляже. А свой день рождения в сентябре 2016 года Захарова отметила в Императорском яхт-клубе Москвы в присутствии «звездных» гостей и своего мужа.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров