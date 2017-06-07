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07 июня 2017
Главные новости 
12:54  07 июня 2017 0

Горбачеву на Южном Урале делают орден Иуды. ЭСКИЗЫ

Выставка Коротича, портрет горбачева
Челябинские общественники хотят высказать свое отношение к ГорбачевуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев может стать кавалером ордена Иуды. «Награду» собираются изготовить в Златоусте, чтобы переслать в «Горбачев-фонд», если не удастся вручить лично адресату. С такой инициативой выступили в Челябинском региональном общественном движении «Развитие региона». Как сообщили «URA.RU» в организации, орден будет примерной копией того, что был придуман еще во времена Петра I.

«Этот орден был изготовлен в одном экземпляре по указу Петра I для бывшего украинского гетмана Мазепы. Мазепа, будучи ближайшим соратником Петра, предал его и переметнулся на сторону Карла XII, которого потом тоже предал», — поделились исторической справкой с «URA.RU» в «Развитии региона». Как пишут официальные историки, орден Мазепа все-таки не получил, и «награда» досталась другому «герою» — придворному шуту императора Юрию Шаховскому.

Южноуральские общественники хотят таким образом выразить свое отношение к Горбачеву. Стоимость заказа пока неизвестна, но, вероятно, будет высокой, если орден будут делать, как и во времена Петра I: из серебра весом в 5 кг. «Не исключено, что мы сделаем эту инициативу народной, — заявили в движении. — Объявим сбор средств».

Есть два варианта ордена, предоставленные «URA.RU» движением «Развитие региона». На первом, на одной из сторон ордена изображен Иуда, повесившийся на осине, после того как предал Христа, на другой надпись — «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится». Во втором варианте изображение Иуды более четкое, и на той же стороне надпись.

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Варианты ордена Фото: Иван Иванов © URA.RU

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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