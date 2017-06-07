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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
15:01  07 июня 2017 0

Тюменских туристов так и не отправили в Турцию. Без отпуска могут остаться еще сотни пассажиров «ВИМ-Авиа»

Санторини. Греция., чемоданы, пассажиры, туристы
Тюменским туристам предложили выбрать другое направление или сменить город вылетаФото: Александр Елизаров © URA.RU

У тюменских туристов срываются отпуска. Около 200 человек, которые должны были вылететь в Анталию во вторник, 6 июня, до сих пор не смогли отправиться на отдых. Такая же участь ожидает еще около 200 человек, которые должны вылететь из тюменского аэропорта Рощино 9 июня чартерным рейсом «ВИМ-Авиа». В самой авиакомпании причины отмены вылетов не объясняют.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская, туристам, которые должны были отправиться рейсом «ВИМ-Авиа» 6 июня, туроператор предложил несколько вариантов решения проблемы. «Им предложено либо возвратить 100% денежных средств, либо сменить направление, либо город вылета, либо сдвинуть даты, — пояснила она. — Сейчас каждый турист принимает решение самостоятельно. Им предлагают те направления, которые есть у оператора, любое на выбор».

Любовь Матиевская пояснила, что следующий чартерный рейс «ВИМ-Авиа», которым должны отправиться на отдых тюменские туристы, должен вылететь из Рощино 9 июня. «Ждем, какая будет по нему информация. Туристы в подвешенном состоянии», — отметила Матиевская.

«На сегодняшний день та ситуация, которую создала компания „ВИМ-Авиа“, достаточно серьезна, — подчеркнула Любовь Матиевская. — Туроператорам, которые были связаны с этим перевозчиком, очень проблемно сейчас найти новые борта. Конечно, операторы пытаются найти других перевозчиков, но это очень сложно, потому что эти вопросы обычно решаются в зимний период».

Собеседница агентства отметила, что с «ВИМ-Авиа» связано восемь крупных российских туроператоров. «Кто-то уже решил ситуацию — пересадили туристов на другие борта, с вылетом из Центральной России попроще, — пояснил президент областного союза туриндустрии. — Но в регионах, где вылетают целыми бортами, очень сложно найти замену».

По информации из открытых источников, с «ВИМ-Авиа» полетными программами связаны такие туроператоры, как Tez Tour, Ted Travel, Anex Tour, Coral Travel, «TUI Россия», «НТК Интурист», ICS Travel Group, «Музенидис Трэвел».

Получить комментарий в дирекции по связям с общественностью авиакомпании «ВИМ-Авиа» не удалось: там никто не брал трубку.

Ранее авиакомпания объявила об отмене двух десятков рейсов на курортные направления из российских регионов и Москвы.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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