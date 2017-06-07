19:12 07 июня 2017 0

Сидоренко разрешал строить дороги только проверенным фирмам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания, упомянутая в обвинительном заключении экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко, взяла восемь крупных государственных подрядов за последние полгода. Это произошло уже после того, как против бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело.

Общая сумма заказов фирм около 10 миллиардов рублей. Один из подрядов касается ремонта дороги до печально известного поселка Серебрянка (о плачевном состоянии трассы главе государства доложили активисты Общероссийского народного фронта, что стало поводом для его персонального поручения региональным властям).

Силовики обвиняют бывшего министра транспорта и связи в том, что он передавал контракты двум фирмам — ООО «УралДорТехнологии» и ООО «УралТрансПетролиум». «УралДорТехнологии», по версии силовиков, оформлена на тещу Сидоренко — Галину Иост. В середине прошлого года Сидоренко ушел в отставку.

С осени 2016 года компания «УралДорТехнологии» стала победителем тендеров почти на 2,5 млрд рублей. Среди них, например, содержание дорог Свердловской области до 2020 года на 1,7 млрд рублей, ремонт ЕКАД, где убирают колеи, дорога до Перми в границах Свердловской области и т. п.

Отдельно стоит выделить контракт на ремонт дороги до Серебрянки. «УралДорТехнологии» стал исполнителем работ в апреле 2017 года. 248 млн рублей должны были поступить из регионального резервного фонда.

На часть тендеров, которые «УралДорТехнологии» выигрывали уже в этом году, заявлялись другие фирмы. Многие из них входят в учрежденную фирмой ассоциацию «Предприятия дорожной отрасли Урала».

Сейчас собственником «УралДорТехнологии» числится ООО «Инвестгрупп». В нее же входит и еще одна компания, которая также фигурирует в деле Сидоренко — это «УралТрансПетролеум». Она, по версии силовиков записана на брата министра, Михаила.

Среди контрактов этой фирмы в основном дорожные работы в городах области: Ревде, Нижней Салде, Невьянске, Нижнем Тагиле.

Александр Сидоренко стал министром транспорта и связи области в 2012 году. Если судить по сайту госзакупок, то с этого времени «УралДорТехнологии» получила из бюджетов разных уровней около 8 млрд рублей.

Уголовное дело против Сидоренко возбуждено в ноябре 2016 года. В среду, 7 июня, стало известно, что прокуратура передала дело в суд. Экс-чиновник обвиняется в том, что он, будучи министром транспорта и связи, незаконно занимался предпринимательской деятельностью, получая доход от коммерческих предприятий, фактически являясь их собственников. В обвинительном заключении говорится также, что «Сидоренко давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении с управляемыми им организациями договоров на выполнение работ по ремонту и строительству дорог».