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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
21:50  17 июля 2017 4

Малоимущим придется голодать еще два года. Выпуск продуктовых талонов отложили

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., бродяга, нищий
Правительство отложило программу по вводу продуктовых талонов для малоимущих гражданФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Программа по выдаче специальных карт на покупку продуктов для малоимущих семей отложена до 2019 года. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, уточнив, что на финансирование программы требуется 200 млрд рублей.

Евтухов заявил, что его ведомство согласовало вопрос о введении продовольственных карт с Минфином. «Конкретный размер и источники финансирования сейчас обсуждаются, речь идет о сумме порядка 200 миллиардов рублей», — приводит слова чиновника ТАСС.

Еще весной Евтухов отмечал, что выпуск продуктовых карточек сдвинут до 2018 года., а программа финансирования подразумевает не менее 300 млрд рублей.

Согласно опросу ВЦИОМ, 78% жителей России выступает за введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих слоев населения, пишет «Национальная служба новостей». В Минпромторге решение о субсидировании продуктов питания для малообеспеченных было принято еще в сентябре 2015 года. Однако разработать и запустить этот механизм не удалось до сих пор из-за отсутствия в бюджете денег на программу поддержки.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что размер продовольственной помощи малоимущему населению будет ограничиваться суммой в 10 тысяч рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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