21:50 17 июля 2017 4

Правительство отложило программу по вводу продуктовых талонов для малоимущих граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программа по выдаче специальных карт на покупку продуктов для малоимущих семей отложена до 2019 года. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, уточнив, что на финансирование программы требуется 200 млрд рублей.

Евтухов заявил, что его ведомство согласовало вопрос о введении продовольственных карт с Минфином. «Конкретный размер и источники финансирования сейчас обсуждаются, речь идет о сумме порядка 200 миллиардов рублей», — приводит слова чиновника ТАСС.

Еще весной Евтухов отмечал, что выпуск продуктовых карточек сдвинут до 2018 года., а программа финансирования подразумевает не менее 300 млрд рублей.

Согласно опросу ВЦИОМ, 78% жителей России выступает за введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих слоев населения, пишет «Национальная служба новостей». В Минпромторге решение о субсидировании продуктов питания для малообеспеченных было принято еще в сентябре 2015 года. Однако разработать и запустить этот механизм не удалось до сих пор из-за отсутствия в бюджете денег на программу поддержки.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что размер продовольственной помощи малоимущему населению будет ограничиваться суммой в 10 тысяч рублей.