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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
00:24  18 июля 2017 0

Совет судей Краснодарского края начал проверку скандальной свадьбы за 2 млн долларов

Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., любовь, свадьба, жених, невеста
Свадьба дочери краснодарского судьи попала в поле зрения регионального судебного СоветаФото: Pixabay

Совет судей Краснодарского края проверит информацию о дорогостоящей свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Владимира Кисляка.

«Мы сейчас проверяем все те доводы, которые изложены в средствах массовой информации в отношении Хахалевой. О результатах этой работы сообщим дополнительно», — заявил Кисляк. При этом он подчеркнул, что совет не имеет права требовать отчета от коммерческих структур, но надеется, что организаторы свадьбы пойдут навстречу судьям.

Новость о шикарной свадьбе дочери краснодарского судьи опубликовал на странице в Instagram юрист Сергей Жорин. Он оценил организацию торжества в 2 миллиона долларов. Среди приглашенных звезд значились Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Вера Брежнева. По словам самой Хахалевой, большинство знаменитостей присутствовали на празднике в качестве старых друзей ее бывшего мужа, который и оплатил свадьбу. Позже стало известно, что за развитием ситуации внимательно следят и в Кремле.

Сергей Макеев
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