00:24 18 июля 2017 0

Свадьба дочери краснодарского судьи попала в поле зрения регионального судебного Совета Фото: Pixabay

Совет судей Краснодарского края проверит информацию о дорогостоящей свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Владимира Кисляка.

«Мы сейчас проверяем все те доводы, которые изложены в средствах массовой информации в отношении Хахалевой. О результатах этой работы сообщим дополнительно», — заявил Кисляк. При этом он подчеркнул, что совет не имеет права требовать отчета от коммерческих структур, но надеется, что организаторы свадьбы пойдут навстречу судьям.



Новость о шикарной свадьбе дочери краснодарского судьи опубликовал на странице в Instagram юрист Сергей Жорин. Он оценил организацию торжества в 2 миллиона долларов. Среди приглашенных звезд значились Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Вера Брежнева. По словам самой Хахалевой, большинство знаменитостей присутствовали на празднике в качестве старых друзей ее бывшего мужа, который и оплатил свадьбу. Позже стало известно, что за развитием ситуации внимательно следят и в Кремле.