09:58 18 июля 2017 1

«Авиаметтелеком» перестал предоставлять метеосводки авиакомпаниям и международным информационным системам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Частные авиакомпании, среди которых S7 и «Уральские авиалинии», могут ограничить количество рейсов в связи с трудностями получения прогнозов погоды в локальных аэропортах.

О том, что ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» перестало предоставлять метеосводки авиакомпаниям и международным информационным системам (SITA, Jeppesen), стало известно на прошлой неделе. Отсутствие информации о погоде в локальных аэропортах (а именно их главным образом коснулись действия «Авиаметтелекома») ведет к угрозе безопасности полетов, отмечают «Ведомости».

В связи с этим некоторые авиакомпании рассматривают вопрос об отмене части рейсов. Среди них — авиакомпании «Сибирь» (вместе с авиакомпанией «Глобус» входит в S7 Group) и «Уральские авиалинии» (вторая крупнейшая частная компания в России).

Проблема в том, что «Авиаметтелеком» готовит для международного распространения сводки погоды только по 19 крупнейшим российским аэропортам, хотя раньше готовил по 56. «Уральские авиалинии» с ФГБУ не работают с 2012 года и получали всю информацию от SITA. С отказом «Авиаметтелекома» передавать метеосводки информационным системам количество информации о погоде в аэропортах назначения сильно ограничено, пояснил «Ведомостям» один из менеджеров авиакомпании.

«Авиаметтелеком» предоставлял информацию о погоде на этапе подготовки к полету. Отсутствие таких данных — нарушение правил предполетной подготовки. На основе предварительного прогноза диспетчер рассчитывает маршрут рейса, запасной аэродром, количество топлива. Пока «Уральские авиалинии» не планируют отменять рейсы, но работать в отсутствие метеосводок крайне тяжело.

В самом «Авиаметтелекоме» поясняют, что проблем с получением сводок погоды нет — есть проблемы с оплатой услуг компании. По словам гендиректора предприятия Марины Петровой, кроме S7 и «Уральских авиалиний», все авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», заключили договоры с ФГБУ и получают от него метеорологическую информацию. А список аэропортов, по которым сводки предоставляются для международного обмена, был скорректирован Минтрансом.