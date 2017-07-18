{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
09:58  18 июля 2017 1

S7 и «Уральские авиалинии» могут сократить количество рейсов из-за проблем с получением метеосводок

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, аэропорт
«Авиаметтелеком» перестал предоставлять метеосводки авиакомпаниям и международным информационным системамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Частные авиакомпании, среди которых S7 и «Уральские авиалинии», могут ограничить количество рейсов в связи с трудностями получения прогнозов погоды в локальных аэропортах.

О том, что ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» перестало предоставлять метеосводки авиакомпаниям и международным информационным системам (SITA, Jeppesen), стало известно на прошлой неделе. Отсутствие информации о погоде в локальных аэропортах (а именно их главным образом коснулись действия «Авиаметтелекома») ведет к угрозе безопасности полетов, отмечают «Ведомости».

В связи с этим некоторые авиакомпании рассматривают вопрос об отмене части рейсов. Среди них — авиакомпании «Сибирь» (вместе с авиакомпанией «Глобус» входит в S7 Group) и «Уральские авиалинии» (вторая крупнейшая частная компания в России).

Проблема в том, что «Авиаметтелеком» готовит для международного распространения сводки погоды только по 19 крупнейшим российским аэропортам, хотя раньше готовил по 56. «Уральские авиалинии» с ФГБУ не работают с 2012 года и получали всю информацию от SITA. С отказом «Авиаметтелекома» передавать метеосводки информационным системам количество информации о погоде в аэропортах назначения сильно ограничено, пояснил «Ведомостям» один из менеджеров авиакомпании.

«Авиаметтелеком» предоставлял информацию о погоде на этапе подготовки к полету. Отсутствие таких данных — нарушение правил предполетной подготовки. На основе предварительного прогноза диспетчер рассчитывает маршрут рейса, запасной аэродром, количество топлива. Пока «Уральские авиалинии» не планируют отменять рейсы, но работать в отсутствие метеосводок крайне тяжело.

В самом «Авиаметтелекоме» поясняют, что проблем с получением сводок погоды нет — есть проблемы с оплатой услуг компании. По словам гендиректора предприятия Марины Петровой, кроме S7 и «Уральских авиалиний», все авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», заключили договоры с ФГБУ и получают от него метеорологическую информацию. А список аэропортов, по которым сводки предоставляются для международного обмена, был скорректирован Минтрансом.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров