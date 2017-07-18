В петербургский офис банка «Югра» пришли с обыском

14:52 18 июля 2017 1

Оперативные действия прошли в рамках уголовного дела об обналичивании средств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Петербургский офис банка «Югра» обыскали в рамках уголовного дела об обналичивании средств, сообщает агентство FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оперативные действия прошли в отделении банка на Суворовском проспекте

Как ранее сообщало «URA.RU», с 10 июля Центробанк ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра». Функции временной администрации банка в течение ближайшего полугода осуществляет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Дальнейшая судьба банка будет решаться по результатам работы временной администрации. Для выплаты вкладов населению определены пять банков-агентов — «УРАЛСИБ», Сбербанк, ФК «Открытие», ВТБ 24 и Россельхозбанк.