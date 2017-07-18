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18 июля 2017
16:10  18 июля 2017 0

У актера из «Реальных пацанов» родилась дочь. Молодой отец чуть не остался без коляски. ФОТО

Вован стал отцомФото: Instagram Владимир Селиванов

Актер Владимир Селиванов, играющий друга главного героя в «Реальных пацанах», стал отцом. О рождении дочери исполнитель роли Вована поведал в своем Instagram, а заодно рассказал о том, как выбирал коляску для наследницы.

Селиванов сообщил, что еще до рождения ребенка специально ходил на выставку колясок, где выбрал себе подходящую модель, однако покупать сразу не стал, а потом оказалось, что такая коляска является дефицитом. Достали актеру первое средство передвижения для малютки уже по блату. «Коляска очень классная, планируйте приобретение заранее», — предупредил актер.

Поздравления молодому отцу полетели буквально из разных уголков страны и зарубежья. «Вова, сердечные поздравления из Перми!))) Пусть дочка растёт умной, красивой, здоровой, весёлой, доброй, на радость маме и папе!.. Поздравляю, Привет с Казахстана! Ты супер!. Вова, прими поздравления от всего Дальнего Востока! искренне рады за тебя!. Поздравляем!!!!!!! Сибирского здоровья дочке и родителям».

В ноябре прошлого года стало известно, что Владимир Селиванов устроился работать в Челябинский драматический театр. Там же он стал режиссером клипа об однополой любви, в котором снялась бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен.

Нина Калинина
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