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19 июля 2017
18 июля 2017
22:19  18 июля 2017 4

Сорвавший программу переселения и не уследивший за «борзотой» свердловский депутат защитит обманутых дольщиков России

Выездное заседание правительства в Краснотурьинск, бидонько сергей
У Сергея Бидонько есть шанс реабилитироваться за прошлые "заслуги"Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вопросы долевого строительства в России будет решать свердловский депутат Госдумы. Как стало известно «URA.RU», региональный экс-министр строительства Сергей Бидонько включен в состав рабочей группы по решению многочисленных проблем «долевки». Орган было создан 6 июля решением президиума Генсовета партии «Единая Россия».

По данным депутата, в стране более 2,5 миллиона обманутых дольщиков и почти половина из них сосредоточена в 10 субъектах: Новосибирская область, Краснодарский край, Самарская область, Москва, Челябинская область, Татарстан, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Омская область.

«Ситуация в сфере долевого строительства жилья в Свердловской области тоже непростая. Я планирую постоянно следить за ситуацией с нарушением прав дольщиков в нашем регионе и принимать участие во всех мероприятиях, организованных местной властью. На местах до 1 августа должны составить перечни проблемных объектов, определить количество обманутых дольщиков и недобросовестных компаний. В регионе будут формировать публичные реестры недобросовестных застройщиков, чтобы впредь эти люди не могли работать на рынке долевого строительства и вновь привлекать средства граждан», — пояснил депутат.

Сам Сергей Бидонько избрался с поста областного министра строительства в Госдуму в сентябре 2016 года, после чего стал «фигурантом» сразу двух крупных скандалов. Весной региональная власть получила от федеральной выговор за частично сорванную программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В начале июля в области обнаружился курируемый свердловским минстроем завод, «хамство» и «борзота» владельцев которого поразила даже прибывшего в Екатеринбург с официальным визитом президента России Владимира Путина.

Антон Ольшанников
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