Трассу между Челябинском и Екатеринбургом временно закроют

Движение автомобилей по трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом будет полностью ограничено с 19 по 29 июля. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Решение принято из-за монтажа рамной конструкции на подъезде к Екатеринбургу (км 117+200). Вблизи поселка Клеопино движение будут останавливать каждый день с 4:30 до 5:00 до окончания работ. «Выбранное время по статистике является самым низким по интенсивности движения», — говорится в официальном сообщении организации.
Заранее планировать маршрут особо рекомендуют тем, кто направляется в аэропорт «Кольцово».