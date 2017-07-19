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19 июля 2017
11:53  19 июля 2017 1

Трассу между Челябинском и Екатеринбургом временно закроют

Клипарт, разное. Екатеринбург, дорожные работы, ремонт дороги, трасса м5
Ремонт дороги закончится 29 июляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение автомобилей по трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом будет полностью ограничено с 19 по 29 июля. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Решение принято из-за монтажа рамной конструкции на подъезде к Екатеринбургу (км 117+200). Вблизи поселка Клеопино движение будут останавливать каждый день с 4:30 до 5:00 до окончания работ. «Выбранное время по статистике является самым низким по интенсивности движения», — говорится в официальном сообщении организации.

Заранее планировать маршрут особо рекомендуют тем, кто направляется в аэропорт «Кольцово».

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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