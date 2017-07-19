13:23 19 июля 2017 0

Сейчас решить проблему работников пытаются прокуратура, СК, суды и приставы Фото: depositphotos.com © URA.RU

ООО «Аварийно-ремонтная служба» г. Серова оставило людей без зарплат. Об этом «URA.RU» сообщили сами работники предприятия. По их словам, задолженность руководства компании перед более чем 40 сотрудниками составляет около 1,5 миллиона рублей.

По рассказу работников «Аварийно-ремонтной службы», серовское предприятие обанкротилось еще два года назад, все его основные активы были переданы в администрацию. В своих бедах люди винят Павла Духовского, который руководил ликвидацией предприятия осенью 2015-го. «Сначала он выплачивал какие-то деньги, но потом этот долг остался, и никто не стал его платить, — рассказывает Галина Баянова, супруга одного из работников АРС г. Серова. — К марту 2016-го вообще все выплаты прекратились».

По словам женщины, проблемой занимались все правоохранительные органы (прокуратура, СК), суды встали на сторону работников (есть решения мировых и районного судов), но выбить свои деньги они так и не могут. «Перед кем-то долг 40 тысяч, перед кем-то — 65, для Серова это большие деньги», — говорит Баянова.

Получить комментарий ликвидатора предприятия Павла Духовского не удалось: он не ответил на звонок на свой мобильный. В прокуратуре Свердловской области «URA.RU» сообщили, что прокуратура города проводит проверку по указанным фактам. «В прошлом году прокуратура направила заявления в суд о вынесении судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы, по всем вынесены решения в пользу работников», — рассказала «URA.RU» старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова.

По ее словам, за период с января по июнь 2016-го образовалась задолженность перед 45 работниками в размере 2,6 млн рублей, но благодаря вмешательству правоохранительных органов снизилась до 1,3 млн рублей (перед 43 работниками). Предприятие ликвидировано, все работники уволены. «По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В последнее время появились подвижки по поводу выплаты долгов людям: конкурсный управляющий взыскал через арбитраж дебиторскую задолженность других юрлиц перед этим предприятием. «Под контролем прокуратуры эти судебные решения и исполнительные листы направлены в службу судебных приставов, — рассказывает Канатова. — Все должники — это работающие предприятия, имеющие доходность (в том числе управляющая компания из Ленинского района Екатеринбурга), прибыль у предприятий хорошая, и они должны погасить долги до конца июля — начала августа. Мы ожидаем, что в июле работникам перечислят порядка 900 тысяч рублей, а в августе — еще около 400 тысяч, и долг перед людьми будет закрыт».

Тема «борзых» директоров стала обсуждаться в Екатеринбурге с прошлой недели. Поводом стало заявление Владимира Путина, передавшего врио губернатора Евгению Куйвашеву жалобы рабочих нижнетагильского завода, которым директор пообещал отдать деньги, только если его «лично попросит об этом президент». Замечание главы государства было тут же взято на контроль. Уже на следующий день врио губернатора подготовил список проблемных предприятий, жалобы на которые поступили президенту, и поручил своему первому заместителю Алексею Орлову немедленно разобраться в ситуации.

Непосредственно на нижнетагильском заводе в настоящее время работают следователи. Кроме того, ожидается проверка и самих правоохранительных органов региона, не увидевших вовремя нарушения трудового законодательства. Как отмечают инсайдеры «URA.RU», оперативность, с которой врио губернатора приступил к исполнению поручения президента, уже была отмечена в Кремле, и там надеются, что до конца июля в регионе будут успешно разрешены все споры трудовых коллективов с руководством по невыплатам зарплат.