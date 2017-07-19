19:29 19 июля 2017 4

В Тагилстроевском суде ждут документы на арест "борзого" директора Фото: страница ВК Дениса Кокорина

Следователь предъявил обвинение «борзому» директору нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов 34-летнему Денису Кокорину.

«Обвинение предъявлено по статьям «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов» и «мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что руководство завода не только не платило зарплату рабочим, но и похитило на предприятии 32 миллиона рублей.

В суде Тагилстроевского района города Нижнего Тагила уже готовы рассмотреть материалы, которые предоставит СК для избрания меры пресечения «борзому» директору завода.

«Пока документы не поступали, мы работаем до 18 часов. Но у нас есть дежурный судья, который сможет рассмотреть материалы и принять решение в любое время», — сообщила «URA.RU» Галина Жуланова, помощник председателя Тагилстроевского суда.

Как стало известно «URA.RU», в среду, 19 июля, в Нижнем Тагиле на заводе теплоизоляционных изделий с утра работает следственная группа порядка 30 человек. Среди них работники областного главка из Екатеринбурга и командированные из Москвы. О том, что около сотни московских следователей приедут на этой неделе проверять все населенные пункты Свердловской области на предмет задержки выплаты зарплаты, сообщалось ранее.

Ожидается, что к вечеру может быть принято решение об избрании меры пресечения для «борзого» директора.

Рабочим не платили зарплату с августа 2016 года и накопили долг 13,3 млн рублей. После того, как собственника предприятия Вячеслава Кокорина поставили перед фактом, что будет арестован его сын Денис, которого он поставил директором завода, деньги тут же нашлись. Но от уголовного преследования сына хозяина это не спасло.

Скандал разразился после того, как президент Владимир Путин сообщил врио губернатора Евгению Куйвашеву о жалобах на невыплату зарплаты, поступивших ему на «прямую линию». Как выяснилось позже, такие жалобы поступили с четырех предприятий Свердловской области.

Так, в обращении рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий было сказано, что директор им заявил: «Пока президент к нему лично не обратится — зарплату никто не получит».

«Если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям, — отметил президент. — И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались». Владимир Путин отметил, что нужно «реально понять, что там [на предприятии] происходит».

После разразившегося скандала был отстранен от должности руководитель СКР по Свердловской области Валерий Задорин. Также был снят с должности начальник СО СКР по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила Иван Райхерт. Он переведен рядовым следователем в СО Пригородного района Нижнего Тагила. В сентябре 2016 года СО Тагилстроевского района возбудил уголовное дело по невыплате зарплаты на заводе теплоизоляционных материалов, но в марте 2017 года оно было прекращено. После протеста прокуратуры дело возобновили вновь.

Сегодня же стало известно о возбуждении уголовного дела по другому «борзому» руководителю, не платившему зарплату с марта 2017 года рабочим на металлургическом заводе в Алапаевске.