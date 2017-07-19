Жириновский собрался переименовывать Свердловскую область

19:13 19 июля 2017 0

К июлю 2018 года Жириновский собрался переименовать Свердловскую область в Уральскую Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По случаю 99-й годовщины расстрела в Екатеринбурге семьи Романовых глава ЛДПР сделал громкое заявление. Жириновский требует переименовать Свердловскую область.

ЛДПР создала комиссию по подготовке к столетнему юбилею расстрела царской семьи, который будет отмечаться 18 июля 2018 года. В рамках подготовки к мероприятию прозвучала новая инициатива.

«Одна из задач комиссии — добиться переименования Свердловской области в Уральскую. Дело в том, что проводить мемориальные мероприятия в регионе, где зверски убили императора и его семью, включая детей, и который назван именем Якова Свердлова, по сути соучастника этого преступления — это новая форма издевательства над памятью царя и его родственников», — заявил председатель партии Владимир Жириновский.

Ранее экс-премьер-министр России Сергей Степашин, две недели назад побывавший в Екатеринбурге, также заявил, что хочет переименовать Свердловскую область.

«Надеюсь, что вскоре область будет носить одно название с городом, что логично», — заявил политик в ходе презентации «Православной энциклопедии Урала».

Во время предыдущих визитов в Екатеринбург в 2015 и 2016 годах Степашин также настаивал на смене названия области.

Москвичи вновь хотят переименовать Свердловскую область, не спросив мнения уральцев. Как показывали социологические исследования последних лет по этому вопросу, большинство жителей региона устраивает название Свердловская область и переименования они не хотят. По закону право переименования области принадлежит исключительно жителям области. Еще в 2014 году депутаты Свердловской областной Думы проголосовали за поправки в закон «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области». Согласно им для переименования субъекта необходима поддержка большей части населения.