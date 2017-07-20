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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
11:19  20 июля 2017 0

Поклонская ни разу не собрала комиссию для обсуждения деклараций депутатов

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Поклонская собрала депутатов только раз для знакомстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, возглавляемая депутатом Госдумы Натальей Поклонской, ни разу не собралась после первого ознакомительного заседания. В ближайшие два дня, оставшиеся до конца этой сессии, заседаний профильной комиссии Госдумы в графике тоже не видно.

Заместитель председателя комиссии Владимир Поздняков не прокомментировал работу Поклонской, но признал, что собираться нужно. «Надо проверять и анализировать информацию, делать официальные заявления», — приводит слова депутата телеканал «Дождь».

В прошлом созыве комиссия собиралась чаще, по итогам заседаний депутаты Василий Толстопятов, Алексей Кнышов и Владимир Пехтин сложили свои полномочия.Такую активность работы в 2016 году парламентарий и член комиссии Эрнест Валеев связывает с тем, что именно в то время ужесточилось законодательство, контролирующее декларации депутатов Госдумы.

Последнее время экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская яростно выступает против не вышедшего фильма «Матильда». В соцсетях Поклонская недавно отчитывалась, что число обращений против картины превысило уже 100 тысяч. Также депутат участвовала в крестном ходе в Екатеринбурге во время Царских дней.

Дарья Александрович
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