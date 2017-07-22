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22 июля 2017
21 июля 2017
01:56  22 июля 2017 0

Ростуризм: россияне отказываются от туров в Турцию и Грецию

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, туристы, пляж, турция, жара, купание в море
Российские туристы не хотят лететь в Турцию и Грецию по соображениям безопасностиФото: depositphotos.com

Россияне стали массово отказываться от путевок в Грецию и Турцию после сообщений о землетрясении в Эгейском море. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

В ведомстве пояснили, что в сложившейся ситуации клиенты турфирм имеют право отказаться от запланированных туров, а туристы, которые уже находятся на курортах, но хотят прервать отдых, вправе попросить туроператора приобрести обратные билеты. При этом законодательство РФ не предусматривает денежной компенсации за неиспользованные дни тура. В Ростуризме также отметили, что все отечественные туроператоры, работающие на территории Греции и Турции, готовы оказать поддержку россиянам и ответить на любые вопросы.

Землетрясение в Эгейском море произошло минувшей ночью. Стихия затронула турецкий курортный город Бодрум и греческий остров Кос. В ходе разрушений пострадали 190 человек, двое погибли. По данным МИД РФ, россиян среди жертв и пострадавших нет.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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