Ростуризм: россияне отказываются от туров в Турцию и Грецию

01:56 22 июля 2017 0

Российские туристы не хотят лететь в Турцию и Грецию по соображениям безопасности Фото: depositphotos.com

Россияне стали массово отказываться от путевок в Грецию и Турцию после сообщений о землетрясении в Эгейском море. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

В ведомстве пояснили, что в сложившейся ситуации клиенты турфирм имеют право отказаться от запланированных туров, а туристы, которые уже находятся на курортах, но хотят прервать отдых, вправе попросить туроператора приобрести обратные билеты. При этом законодательство РФ не предусматривает денежной компенсации за неиспользованные дни тура. В Ростуризме также отметили, что все отечественные туроператоры, работающие на территории Греции и Турции, готовы оказать поддержку россиянам и ответить на любые вопросы.

Землетрясение в Эгейском море произошло минувшей ночью. Стихия затронула турецкий курортный город Бодрум и греческий остров Кос. В ходе разрушений пострадали 190 человек, двое погибли. По данным МИД РФ, россиян среди жертв и пострадавших нет.