08:13 22 июля 2017 0

Экс-начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину снова отказали в помиловании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия по помилованию при губернаторе Оренбургской области посчитала, что экс-начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину еще рано на свободу. Пичугин сейчас отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», откуда и направил прошение о помиловании.

Вся надежда у Пичугина теперь на президента РФ Владимира Путина, именно к нему он обратился с просьбой о помиловании, пишет «Коммерсант». Комиссия по помилованию при губернаторе Оренбургской области направит документы вместе со своими выводами главе государства.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что вопрос с помилованием осужденного Пичугина окончательно не закрыт, поскольку решение региональной комиссии «носит рекомендательный характер». Ранее он поддержал ходатайство заключенного, исходя из «гуманитарных» соображений.

Пичугин в прошении о помиловании не признал своей вины и не раскаялся в преступлениях, по которым был осужден пожизненно. В июне этого года Европейский суд по правам человека подтвердил свое решение пятилетней давности, признав нарушение прав заключенного Пичугина на справедливое судебное разбирательство, но приговор по его делу отменен не был.

Адвокат Пичугина Ксения Костромина не стала комментировать решение региональной комиссии по помилованию, отметив, что необходимо дождаться решения по ходатайству в официальном порядке.

В июне прошлого года Пичугину также отказали в помиловании.

Алексей Пичугин, напомним, был осужден в 2005 году на 20 лет по делу об организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его жены Ольги. Позже его осудили еще за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Как установило следствие, Пичугин убил градоначальника из ХМАО по приказу вышестоящего руководства из-за того, что он обвинял ЮКОС в уклонении от уплаты налогов в местный бюджет. Кроме того, он был осужден в нескольких покушениях на убийства. В 2007 году Мосгорсуд осудил Пичугина на пожизненное заключение.