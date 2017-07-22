13:50 22 июля 2017 0

Арсис Комфорт не смог пережить обвинений в вымогательстве денег Фото: "ВКонтакте" Арсис Комфорт

Уроженец Челябинска, известный детский нейрохирург Арсис Комфорт не смог пережить обвинений во взятках и покончил с собой. Врача обнаружили в съемной московской квартире.

45-летний врач проработал в клинике Рошаля больше шести лет, за это время ему удалось спасти несколько десятков детей, проведя сложнейшие операции.

В июне московский бизнесмен обвинил Арсиса Комфорта в вымогательстве взятки за лечение детей. Опасаясь скандала, руководство клиники тут же решило расстаться со специалистом. Уже на следующий день врач не вышел на работу. Как сообщила в интервью Mash сестра Арсиса, его обнаружили в московской квартире. Врач смешал препараты и умер от сердечной недостаточности.

Перед смертью нейрохирург написал прощальное письмо на четырех листах. «Простите, что не оправдал ваших надежд», — заканчивается послание Арсиса.

Родственники и друзья погибшего настаивают, что врача «подставили», чтобы избавиться от конкуренции. Специалиста уже похоронили на его родине, в Челябинской области.

«Трудно и тяжело писать… В пятницу (предположительно) не стало участника нашего сайта-клуба, моего близкого друга Арсиса Викторовича (Виктор) Комфорта. Это был человек незаурядных талантов, прекрасный и талантливый детский врач, очень чуткий к чужой боли и не только физической. Как врач он много занимался тяжёлыми детьми, проводил сложнейшие операции, всегда находил слова поддержки для родителей… Арсис это человек будущего, увы наш тяжёлый современный мир оказался безжалостен к нему. Прощай, дорогой друг, ты всегда будешь в нашем сердце и памяти», — написал на сайте Formeleins.ucoz один из его друзей по имени Кирилл.

Добавим, что Арсис был выпускником Уральской государственной медицинской академии, затем прошел обучение на клинических курсах в Австрии, США и Израиле.