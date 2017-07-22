17:52 22 июля 2017 0

Известный коммунист Рашкин готов прикрепить Мамаева к первичной организации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инвалид-колясочник Антон Мамаев, отсидевший в СИЗО за разбой почти три недели, дал большое интервью RT, в котором заявил, что готов начать карьеру политика. Две крупные российские партии уже заявили о том, что примут его в свои ряды.

«Я думаю, к этому я был бы готов, — говорит Мамаев о политической карьере, — может быть, для этого нужно было бы подтянуть немного саквояж своих знаний — именно на тему политики, но морально я к этому готов», — сказал прославившийся арестант и добавил, что у него однозначно есть такое желание.

Первым на желание Мамаева отреагировал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик рассказал, что двери партии открыты для всех и, если молодой человек испытывает симпатию к либералам, то депутаты встретятся с ним, найдут точки соприкосновения и будут сотрудничать, передает радиостанция «Говорит Москва».

Также освобожденного из СИЗО Мамаева готовы принять в КПРФ. Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин заявил, что, если у парня есть желание бороться за справедливость и программа коммунистов ему подходит, то его можно прикрепить к первичной организации, тем самым положив начало его политической карьеры.

В интервью помимо политики поднимался вопрос о личной жизни. Как уточняет агентство Nation News, Мамаев еще не сделал предложение своей спутнице, хотя обещал. Бывший заключенный рассказал, что сдержит слово, как только восстановит здоровье после испытаний в СИЗО. Известно, что он живет с гражданской женой уже много лет, а их дочери три года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы мышцы, суд 30 июня признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. Его приговорили к 4,5 годам заключения и отправили в «Матросскую тишину». 19 июля Мамаев был отпущен на свободу под подписку о невыезде.