Тимирязевский суд Москвы выпустил из СИЗО инвалида-колясочника Антона Мамаева, который осужден на 4,5 года колонии за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера.
Мера пресечения преступнику изменена на подписку о невыезде. Решение принято на выездном заседании суда в «Матросской тишине», пишет РИА «Новости».
Отметим, что сразу после вынесения приговора 30 июня этого года Мамаева поместили в СИЗО «Матросская тишина», где он провел чуть больше недели, а позже был перемещен в больницу из-за редкого заболевания, вызвавшего полную атрофию мышц. Теперь Мамаева решили освободить из-под стражи, несмотря на то, что он по-прежнему считается виновным.
Обвинительный приговор был обжалован защитой, требовавшей оправдать инвалида, а также прокуратурой, просившей вернуть дело на повторное рассмотрение. С приговором также не согласилась омбудсмен Татьяна Москалькова, подавшая на него жалобу и попросившая освободить Мамаева от наказания из-за его тяжкой болезни.
Ранее «URA.RU» писало о том, что дело возникло из-за того, что знакомые предложили инвалиду купить мотороллер за 160 тысяч рублей. Мамаев намеревался перепродать транспортное средство с целью личного обогащения. После совершения сделки к инвалиду явились стражи порядка, так как продавцы написали на мужчину заявление, в котором обвинили в нападении и похищении мотороллера.
В частности, в документе указано, что Мамаев, который весит всего 18 кг, угрожал «жертвам», пообещав вывезти их в лес. При этом, известно, что один из «пострадавших» ранее служил в спецназе. Оружия, которым угрожали потерпевшим, так и не нашли.