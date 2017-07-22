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22 июля 2017
19:24  22 июля 2017 0

Ученый предложил использовать солнечное затмение для связи с пришельцами

Солнечное затмение. Екатеринбург, солнечное затмение
Кодированный сигнал можно направить в сторону инопланетянФото: Александр Мамаев © URA.RU

Британский исследователь из центра изучения экзопланет Дункан Форган заявил о том, что с помощью Солнца жители Земли могут передавать сигналы в открытый космос и общаться с инопланетными цивилизациями. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Астроном предложил два способа для связи с инопланетным разумом, один из которых напоминает азбуку Морзе в более упрощенном варианте.

Форган заявил, что, во-первых, можно построить крупные структуры, которые будут периодически закрывать солнце, передавая кодированные сообщения в сторону предполагаемого нахождения инопланетян. Во-вторых, с помощью метода заполнения линии поглощения определенных химических элементов лазером можно также надеяться выйти на связь с пришельцами.

Исследование ученого опубликовано в журнале International Journal of Astrobiology. В статье говорится о том, что земляне смогут посылать сигналы в космос во время прохождения планет по диску звезд. Форган подсчитал, что за 500 млн лет человечество сможет установить контакт таким методом с 39 или 36 цивилизациями из предполагаемых 350.

Ранее бывший сотрудник центра исследований NASA Норман Бергрун заявил, что кольца Сатурна образованы кораблями пришельцев, которые используют их в качестве перевалочной станции.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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