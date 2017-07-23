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23 июля 2017
Главные новости Москвы
16:28  23 июля 2017 0

«Верни брови!». Шейк шокировала подписчиков Instagram. ФОТО

Открытая лицензия на 28.07.2015. Ирина Шейк., шейк ирина
Супермодель выложила снимки с очередной фотосессииФото: Flickr

Российская супермодель из Челябинской области Ирина Шейк шокировала фанатов цветными бровями. Снимки с очередной фотосессии она выложила на личной странице в Instagram.

На фото у Ирины Шейк яркая красно-оранжевая юбка и покрашенные в такой же цвет брови. Также на девушке надеты белые туфли, черные колготки с узором и черное короткое пальто свободного кроя. Из всего образа подписчиков поразили только брови. «Верни брови!», — написала tanika_vl.

Фанаты признают, что Шейк красивая, но образ выбран неудачно: «Ира прекрасна, как всегда, но вот лук! Просто жесть». Некоторые подписчики сравнивают модель с зомби, другие перекладывают вину за неудавшуюся фотосессию на продюсеров и стилистов Шейк.

«Поняла, это мировой заговор — делать из красивых русских девушек чудовищ)))», — пишет пользователь с ником kroshka_rokkiя. Ее поддержала mussaarslan: «Они на тобой издеваются мне кажется!!! Надели не понятно что!!!».

Дарья Александрович
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