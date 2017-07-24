Сотрудники СК РФ по Челябинской области задержали чебаркульского адвоката Дениса Кудрякова, сообщили «URA.RU» собственные источники в правоохранительных органах. По версии следствия, Кудряков давал взятки бывшему начальнику отдела криминальной полиции Чебаркуля Михаилу Данилову. Сам Данилов, его задержали утром 21 июля, арестован и отправлен в СИЗО Златоуст. Там же будет содержаться и Кудряков, ранее находившийся под домашним арестом по делу о незаконной организации игорного бизнеса.
Денис Кудряков впервые был задержан в марте 2017 года. Позже его отпустили под домашний арест, само дело возбудили в сентябре 2016 года. Ему вменяется совершение преступления по п. п.«а, б» ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). В течение нескольких лет он руководил подпольными казино в Чебаркуле и Миассе. Первое дело в отношении Кудрякова отправлено в Миасский городской суд, расследование вели в Чебаркуле.
Теперь следствие возбудило новое дело, уже в отношении Данилова, которому адвокат платил за покровительство. Речь идет о периоде 2014—2015 годов, когда Данилов служил в полиции и предупреждал адвоката о проверках. В коттедже бывшего силовика, прошли обыски. Подполковник полиции в отставке Михаил Данилов работает в коммерческой структуре. Кудрякову также должны предъявить обвинение в даче взятки, он станет фигурантом нового дела.
Известно, что Кудряков отбывал домашний арест, в собственном трехэтажном коттедже, похожем на замок, в селе Малково. Этот коттедж ранее принадлежал предпринимателю Юрию Евстигнееву. В городе и селе удивлялись тому, что у адвоката, который никаких дел не вел, такие заработки. Из этого коттеджа Кудрякова и увезли вечером, 21 июля, в ИВС.
«Задержанием Кудрякова и Данилова дело не закончится, — говорит „URA.RU“ источник в силовых структурах. — Есть претензии к прежнему руководству следственного отдела в Чебаркуле. Материалы из областного полицейского глава на Кудрякова поступили еще полтора года назад. Но дело „волокитили“ и дали ход только после того, как в отделе полностью сменилось руководство». Следственным отделом Чебаркуля руководил Павел Дорофеев, его заместителем был Павел Городецкий. Дорофеева перевели в Усть-Катав, Городецкого отправили в отставку.