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23 июля 2017
22:05  23 июля 2017 0

Участница Pussy Riot презентовала книгу в «Интимном месте»

Прибытие освобожденной участницы Pussy Riot Марии Алехиной в Москву, алехина мария, pussy riot, пусси райот
Мария Алехина представила свои стихи узкому кругу лицФото: Антон Белицкий © URA.RU

Участница скандальной группы Pussy Riot Мария Алехина презентовала свою книгу со стихами и отрывками из дневников. Представление издания состоялось в тайне от широкой общественности.

Свою книгу «Riot Days» бывшая заключенная и участница панк- группы Pussy Riot Мария Алехина презентовала накануне в арт-пространстве «Интимное место» в Санкт- Петербурге. Широко анонсировать мероприятие Алехина побоялась из-за возможных провокаций. Первые экземпляры книги выпущены самиздатом.

Недавно бывшая заключенная Мария Алехина дала большое интервью о буднях в пермской колонии.

Напомним, участниц Pussy Riot арестовали за проведение скандальной акции в храме Христа Спасителя в 2012 году. Их признали виновными в хулиганстве. Алехина была приговорена к двум годам лишения свободы.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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