Участница Pussy Riot презентовала книгу в «Интимном месте»

Участница скандальной группы Pussy Riot Мария Алехина презентовала свою книгу со стихами и отрывками из дневников. Представление издания состоялось в тайне от широкой общественности.
Свою книгу «Riot Days» бывшая заключенная и участница панк- группы Pussy Riot Мария Алехина презентовала накануне в арт-пространстве «Интимное место» в Санкт- Петербурге. Широко анонсировать мероприятие Алехина побоялась из-за возможных провокаций. Первые экземпляры книги выпущены самиздатом.
Недавно бывшая заключенная Мария Алехина дала большое интервью о буднях в пермской колонии.
Напомним, участниц Pussy Riot арестовали за проведение скандальной акции в храме Христа Спасителя в 2012 году. Их признали виновными в хулиганстве. Алехина была приговорена к двум годам лишения свободы.