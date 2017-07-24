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24 июля 2017
23 июля 2017
Главные новости Москвы
08:38  24 июля 2017 3

Пушков считает, что противники Трампа не успокоятся после новых санкций США

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
По мнению Пушкова, новые меры против России еще сильнее испортят отношения между странамиФото: duma.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что противники президента США Дональда Трампа не успокоятся после введения новых антироссийских санкций. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, новые меры против Москвы только испортят и без того непростые отношения между двумя державами и их руководством. Кроме этого, пострадает Евросоюз, пишет агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» писало, что в Брюсселе обсуждают ответные меры в случае введения новых антироссийских ограничительных мер, так как они могут затронуть интересы европейских компаний в сферах энергетики, финансов и кораблестроения.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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