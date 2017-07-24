Пушков считает, что противники Трампа не успокоятся после новых санкций США

08:38 24 июля 2017 3

По мнению Пушкова, новые меры против России еще сильнее испортят отношения между странами Фото: duma.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что противники президента США Дональда Трампа не успокоятся после введения новых антироссийских санкций. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, новые меры против Москвы только испортят и без того непростые отношения между двумя державами и их руководством. Кроме этого, пострадает Евросоюз, пишет агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» писало, что в Брюсселе обсуждают ответные меры в случае введения новых антироссийских ограничительных мер, так как они могут затронуть интересы европейских компаний в сферах энергетики, финансов и кораблестроения.