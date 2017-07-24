В Югре пытались скрыть эпидемию смертельно опасного заболевания

В Нижневартовске 62 ребенка переболели энтеровирусным менингитом. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Сотрудники ведомства провели проверку в столице Самотлора после публикации «URA.RU». Как ранее сообщало агентство, в детских садах и летних лагерях Нижневартовска в июне произошла вспышка детского менингита. На тот момент было известно о 23 заболевших. В ходе проверки прокуратура выяснила — за медицинской помощью обращалось 117 несовершеннолетних, а диагноз подтвердился у 62.
Сотрудники прокуратуры сделали вывод, что в образовательных учреждениях города не созданы безопасные условия обучения и воспитания детей, в том числе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Кроме того, школы и детсады не закрывались своевременно на карантин, а в них не проводились дополнительные противоэпидемиологические мероприятии.
Медучреждения города не стали экстренно извещать Роспотребнадзор о вспышке менингита. По итогам проверки прокурор Нижневартовска внес руководителям городского департамента образования, детской поликлиники и окружной клинической больницы представления. Местный Роспотребнадзор оштрафовал должностных лиц медучреждений и 13 школ и детских садов.
Ранее стало известно о случаях заболевания менингитом детей в Челябинске. Один ребенок умер от болезни. Также на карантин были закрыты две группы дошколят.