14:23 24 июля 2017 1

Вице-губернатор Олег Климов более 15 лет руководил ГУ МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области заявили, что претензии начальника Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко, обвинившего власти Южного Урала в трагедии в селе Верхняя Кабанка, где на пожаре погибли четверо детей, не обоснованы. Ответ генерал-лейтенанту Сергею Диденко дал генерал-майор в отставке, действующий вице-губернатор Олег Климов, 16 лет руководивший ГУ МЧС по Челябинской области.

Диденко на селекторном совещании, обсуждая ЧП в Пластовском районе, заявил, что «в Челябинской области полностью отсутствует система профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности населения. Руководство региональной комиссии по ЧС, в чью компетенцию входит организация предупредительных мероприятий, фактически самоустранилось от выполнения обязанностей». Руководитель СРЦ МЧС упрекнул власти в отсутствии пожарных извещателей в домах многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов.

«Руководство Сибирского регионального центра МЧС в лице генерал-лейтенанта Сергея Диденко не в первый раз берет на себя несвойственные функции прокурора, судьи и следователя одновременно, при этом не утруждая себя фактами. Заявления о том, что рекомендации генерала Диденко могли бы предотвратить трагедию, отдают демагогией, так как они не опираются на существующее законодательство Российской Федерации, включая Бюджетный кодекс, — заявил в ответ вице-губернатор, руководитель областной КЧС Олег Климов. — Что касается самой трагедии — она для нас очень болезненна, погибли дети. При этом, в Верхней Кабанке как раз-таки выполняются первичные меры пожарной безопасности, предусмотренные законом. С семьей, где произошла трагедия, в феврале текущего года под роспись проводился пожарный инструктаж. Главой поселения меры пожарной безопасности доводятся до сельчан на сходах дважды в год. В домах, где живут многодетные малообеспеченные семьи, установлено четыре пожарных датчика-извещателя. Семья, где произошла трагедия, по факту — благополучная, с высоким уровнем дохода. Люди приехали из Казахстана, купили дом в 2015 году и в настоящее время оформляли российское гражданство. Видимо, до электропроводки просто не дошли руки».

В правительстве области напомнили, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оказать материальную помощь всем пострадавшим в размере 100 тысяч рублей на человека. Кроме того, глава региона отдал распоряжение найти реальные механизмы профилактики вопросов, связанных с электропроводкой и прочими аналогичными неисправностями, которые можно реализовать в рамках полномочий исполнительной власти.

В селе Верхняя Кабанка Пластовского района в ночь на 23 июля во время пожара, возникшего из-за короткого замыкания, погибли четверо детей. Все погибшие — девочки, самой младшей два года. Дети задохнулись от угарного газа. В доме находились отец с тремя дочками и племянница. Выжил только отец, его перевезли в Челябинский ожоговый центр. Мать девочек в ту ночь дежурила. По факту гибели детей в СК РФ по региону возбуждено уголовное дело.