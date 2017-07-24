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24 июля 2017
14:48  24 июля 2017 0

Аналитики выяснили, где банки чаще выдают кредиты кому попало. В списке лидеров — два региона Большого Урала

Клипарт , купюры, деньги
На Урале выдают кредиты всем желающим, несмотря на долгиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Аналитики обработали данные по банковским займам и выяснили, в каких регионах страны выдают кредиты всем желающим, не особо обращая внимание на плохую кредитную историю людей. «Объединенное кредитное бюро» опубликовало данные на июль 2017 года.

Аналитики обработали информацию по 78 миллионам россиян, взявших в 2017 году банковские кредиты. По данным «Объединенного кредитного бюро», 90% всех заемщиков имели хорошую кредитную историю, то есть не допускали просрочек свыше 30 дней за последние 3 года. 10% заемщиков имели в своей кредитной истории записи о просрочках свыше 30 дней, из них 6% допускали просрочки 90 и более дней.

«Самая сложная ситуация на Алтае, Свердловской области, Крыму, Бурятии, на Камчатке, — сообщила „URA.RU“ Юлия Филатова, сотрудница „Объединенного кредитного бюро“. — В названных регионах выдают новые кредиты людям, имеющим просрочку по старым займам более 90 дней. Доля таких должников составляет до 7%».

Алтай особенно выделяется на этом фоне. Там до 17% банковских должников с просрочкой свыше 90 дней продолжают выдавать новые кредиты.

Самые строгие банки, где не дают кредиты кому попало, находятся в Тульской, Рязанской, Тверской, Калининградской и Курской областях. Там доля заемщиков, получивших кредит при наличии текущей просрочки более 30 дней, не превышает 2%.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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