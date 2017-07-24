В Снежинском ядерном центре разработали тулиевый лазер для медицины

19:08 24 июля 2017 0

«Ланцет» по ряду параметров превосходит импортные аналоги

Сотрудники научно-исследовательского отделения экспериментальной физики РФЯЦ—ВНИИТФ Госкорпорации «Росатом» разработали и изготовили тулиевый волоконный лазер для медицины «Ланцет». Прототип лазера прошел все требуемые автономные испытания. В ближайшее время «Ланцет» отправят на комплексные испытания уже в составе медицинского оборудования.

Волоконные лазеры на базе оптоволокна, легированного редкоземельным элементом тулием, могут генерировать излучение с длиной волны от 1900 до 2000 нанометров, что как раз соответствует пику поглощения в биотканях. Лазеры мощностью до 10 Вт давно используются в косметологии, ЛОР-хирургии и стоматологии, до 40 Вт — успешно применяются для остеоперфорации, в гинекологии, проктологии и сосудистой патологии. Лазеры с мощностью 50-120 Вт в последнее время стали использоваться в урологии.

Максимальная выходная мощность излучения разработанного лазера как раз в интервале до 40 Вт. Уже сейчас начались исследования по наращиванию мощности до 120 Вт. Разработанные технологии позволяют достичь такого показателя без какого-либо ущерба для работы лазера.

Благодаря конструкторским нововведениям, лазер «Ланцет» по ряду параметров превосходит аналог мирового лидера по изготовлению волоконных лазеров IPG Photonics. Уникальные технические решения сделали лазер компактным, легким, эффективным и удобным в применении. Авторы разработки уже запустили процедуру оформления патентных прав.

«В России это первый лазер с такими характеристиками. После проведения клинических испытаний в случае успеха планируется постановка на производство лазера для медицинского применения, что станет хорошим примером импортозамещения, ведь в нем применены оригинальные технические решения, а основные компоненты лазера, в том числе и тулиевое оптоволокно, отечественные» — сообщил руководитель отдела РФЯЦ — ВНИИТФ Андрей Березин.