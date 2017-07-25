{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
12:23  25 июля 2017 0

Банк «Югра» оспорит действия Центробанка в суде

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, банк югра
Банк «Югра» входил в топ-30 в России по величине активовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка «Югра» с требованием признать незаконными решения и действия ЦБ РФ.

Заявление поступило в арбитраж 24 июля. К производству оно пока не принято, сообщает информагентство Nation News.

Банк «Югра» входил в топ-30 в России по величине активов. С 10 июля Центробанк ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. Регулятор увидел признаки недостоверности отчетности банка и заподозрил его в выводе активов и манипуляциях с вкладами, передает РИА «Новости».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров