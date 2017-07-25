Банк «Югра» оспорит действия Центробанка в суде

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка «Югра» с требованием признать незаконными решения и действия ЦБ РФ.
Заявление поступило в арбитраж 24 июля. К производству оно пока не принято, сообщает информагентство Nation News.
Банк «Югра» входил в топ-30 в России по величине активов. С 10 июля Центробанк ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. Регулятор увидел признаки недостоверности отчетности банка и заподозрил его в выводе активов и манипуляциях с вкладами, передает РИА «Новости».