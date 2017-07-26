04:22 26 июля 2017 0

Жемчужную свадьбу уральского бизнесмена посетила культовая немецкая рок-группа Фото: Pixabay

Уральский бизнесмен Игорь Алтушкин, входящий в список самых богатых людей России по версии журнала Forbes, масштабно отметил 30-летие со дня бракосочетания с супругой Татьяной. Среди приглашенных на торжество звезд значились итальянский певец Пупо, группа Scorpions и команда КВН «Союз».

Празднование жемчужной свадьбы проходило в отеле Hayatt. Помимо зарубежных гостей торжество посетили и российские знаменитости. В частности, актер Михаил Галустьян, артисты КВН Дмитрий Грачев и Сергей Исаев, а также уральский боксер Сергей Ковалев.

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Несмотря на закрытый статус мероприятия, гости торжества делились радостью с подписчиками от выступления Scorpions.