В Челябинске бабушка доказывает в суде, что она жива

Челябинская прокуратура провела проверку по обращению управления пенсионного фонда России (ПФР) Калининского района о получении пенсии 66-летней местной жительницей, которая, согласно документам ЗАГСа, является умершей с 2014 года. Об этом сообщает сайт прокуратуры Челябинской области.
Пожилая женщина в настоящее время проживает в Калининском районе Челябинска, однако запись о ее смерти составлена в ЗАГСе Свердловского района Перми. Согласно этому документу, пенсионерка умерла 30 апреля 2014 года. Факт смерти подтверждается и свидетельством о смерти, которое выдал все тот же ЗАГС.
Сама женщина считает, что ее «отправили на тот свет» после утери паспорта в 2010 году.
Сейчас прокурор района направил в Калининский районный суд заявление с требованием признать недействительной запись о смерти пенсионерки.