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26 июля 2017
Главные новости 
12:38  26 июля 2017 0

В Челябинске бабушка доказывает в суде, что она жива

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Бабушка продолжала получать пенсию, но числилась умершейФото: depositphotos.com © URA.RU

Челябинская прокуратура провела проверку по обращению управления пенсионного фонда России (ПФР) Калининского района о получении пенсии 66-летней местной жительницей, которая, согласно документам ЗАГСа, является умершей с 2014 года. Об этом сообщает сайт прокуратуры Челябинской области.

Пожилая женщина в настоящее время проживает в Калининском районе Челябинска, однако запись о ее смерти составлена в ЗАГСе Свердловского района Перми. Согласно этому документу, пенсионерка умерла 30 апреля 2014 года. Факт смерти подтверждается и свидетельством о смерти, которое выдал все тот же ЗАГС.

Сама женщина считает, что ее «отправили на тот свет» после утери паспорта в 2010 году.

Сейчас прокурор района направил в Калининский районный суд заявление с требованием признать недействительной запись о смерти пенсионерки.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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