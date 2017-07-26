14:06 26 июля 2017 0

Новые антироссийские санкции ударяют в первую очередь по европейскому бизнесу Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Очередные антироссийские санкции, подготовленные американской стороной, в первую очередь ударяют по Европе. Как утверждают в беседе с «URA.RU» политологи, Россия может временно консолидироваться с европейским истеблишментом и использовать сотрудничество с КНДР для воздействия на США.

В ночь на 26 июля члены палаты представителей конгресса США приняли пакет законопроектов, регламентирующий новые санкции против России, Ирана и КНДР. Ограничения в отношении России заметно ужесточаются. В частности, запрещается передача технологий для разведки и добычи нефти на все международные проекты, где доля российского участия превышает 33%. Кроме того, активы лиц, заключающих сделки с попавшими под санкции людьми и организациями, могут быть заморожены. Американской стороной оговариваются ограничения для физических и юридических лиц, которые совершают транзакции с российскими спецслужбами и ведомствами, связанными с оборонной сферой. Санкции вступят в силу, если соответствующий закон будет подписан главой государства Дональдом Трампом.

Закон о санкциях против России должен подписать лично Дональд ТРамп Фото: Официальный сайт президента РФ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уже отреагировал на новые ограничения. По его мнению, «наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон (в чем, увы, нет сомнений, но все же)». Он также отметил, что реакция должна быть «не симметричная, но болезненная для американцев». Косачев полагает, что Россия должна выстраивать отношения с остальным миром. В частности, он считает необходимым обсудить сложившуюся ситуацию с Евросоюзом, с которым может сложиться «как минимум временный мезальянс» с учетом того, что санкции наносят ущерб и их интересам.

По мнению главы экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, американского лидера явно «пытаются связать по рукам и ногам». «Новые санкции — это продолжение тренда на снижение самостоятельности Дональда Трампа, в чем заинтересованы определенные американские элиты. Декларируется, что такая жесткость усилит Трампа, но на самом деле это рискует полностью уничтожить его как политика», — пояснил «URA.RU» политолог.

Рябов полагает, что очередные санкции сильно навредят крупному европейскому бизнесу, который довольно успешно ведет дела в России.

«Не секрет, что европейцы возмущены и уже готовят соответствующий ответ. Однако им уже тоже продемонстрировали, как нехорошо возражать американцам — резонансный скандал с газовыми турбинами „Сименс“ для крымских ТЭС является ярким тому подтверждением. На мой взгляд, это была спецоперация, инспирированная американской стороной», — отметил собеседник агентства.

Российская и американская экономики не столь интегрированы, поэтому маловероятно, что наша страна сильно пострадает, утверждает в разговоре с «URA.RU» руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов.

«В сегодняшней ситуации куда более важной представляется реакция Евросоюза. Впрочем, нашей стране уже доводилось жить в условиях экономической блокады. Нам надо опираться исключительно на собственные ресурсы, а не смотреть на западных сателлитов. Американцы, видимо, не до конца понимают, что любое действие вызывает противодействие. Запад получит адекватный ответ со стороны Москвы в Совете безопасности ООН — в частности, по ситуации с КНДР и Ираном. Америка вновь убедится, что с нами нельзя разговаривать на языке ультиматумов», — пояснил Иванов.

Он выразил уверенность, что Россия жестко отреагирует на новое давление США. По его мнению, варианты могут быть разные, в их числе — более активное сотрудничество с Северной Кореей.

Сопредседатель совета по национальной стратегии, член Общественной палаты РФ Иосиф Дискин полагает, что Россия должна максимально спокойной реагировать на очередные ограничения, разработанные Западом.

«Надо понимать, что в первую очередь это санкции направлены на Европу, а не на Россию. Мы видим удар по „Северному потоку-2“ и лично — по Ангеле Меркель. Теперь она должна четко определиться: либо пойти на поводу у Америки и пренебречь интересами Германии и национального бизнеса, либо занять независимую и принципиальную позицию», — пояснил «URA.RU» Дискин.

Он полагает, что Россия в разворачивающейся истории — далеко не основной игрок. «Нам следует сохранять спокойствие. Пусть европейцы сначала сами выяснят отношения с американцами. Не стоит им мешать. Лично я не думаю, что Трамп, будучи прагматичным человеком, позволит, чтобы его втянули в войну по всем фронтам», — резюмировал собеседник «URA.RU».