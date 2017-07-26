Очередные антироссийские санкции, подготовленные американской стороной, в первую очередь ударяют по Европе. Как утверждают в беседе с «URA.RU» политологи, Россия может временно консолидироваться с европейским истеблишментом и использовать сотрудничество с КНДР для воздействия на США.
В ночь на 26 июля члены палаты представителей конгресса США приняли пакет законопроектов, регламентирующий новые санкции против России, Ирана и КНДР. Ограничения в отношении России заметно ужесточаются. В частности, запрещается передача технологий для разведки и добычи нефти на все международные проекты, где доля российского участия превышает 33%. Кроме того, активы лиц, заключающих сделки с попавшими под санкции людьми и организациями, могут быть заморожены. Американской стороной оговариваются ограничения для физических и юридических лиц, которые совершают транзакции с российскими спецслужбами и ведомствами, связанными с оборонной сферой. Санкции вступят в силу, если соответствующий закон будет подписан главой государства Дональдом Трампом.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уже отреагировал на новые ограничения. По его мнению, «наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон (в чем, увы, нет сомнений, но все же)». Он также отметил, что реакция должна быть «не симметричная, но болезненная для американцев». Косачев полагает, что Россия должна выстраивать отношения с остальным миром. В частности, он считает необходимым обсудить сложившуюся ситуацию с Евросоюзом, с которым может сложиться «как минимум временный мезальянс» с учетом того, что санкции наносят ущерб и их интересам.
По мнению главы экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, американского лидера явно «пытаются связать по рукам и ногам». «Новые санкции — это продолжение тренда на снижение самостоятельности Дональда Трампа, в чем заинтересованы определенные американские элиты. Декларируется, что такая жесткость усилит Трампа, но на самом деле это рискует полностью уничтожить его как политика», — пояснил «URA.RU» политолог.
Рябов полагает, что очередные санкции сильно навредят крупному европейскому бизнесу, который довольно успешно ведет дела в России.
«Не секрет, что европейцы возмущены и уже готовят соответствующий ответ. Однако им уже тоже продемонстрировали, как нехорошо возражать американцам — резонансный скандал с газовыми турбинами „Сименс“ для крымских ТЭС является ярким тому подтверждением. На мой взгляд, это была спецоперация, инспирированная американской стороной», — отметил собеседник агентства.
Российская и американская экономики не столь интегрированы, поэтому маловероятно, что наша страна сильно пострадает, утверждает в разговоре с «URA.RU» руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов.
«В сегодняшней ситуации куда более важной представляется реакция Евросоюза. Впрочем, нашей стране уже доводилось жить в условиях экономической блокады. Нам надо опираться исключительно на собственные ресурсы, а не смотреть на западных сателлитов. Американцы, видимо, не до конца понимают, что любое действие вызывает противодействие. Запад получит адекватный ответ со стороны Москвы в Совете безопасности ООН — в частности, по ситуации с КНДР и Ираном. Америка вновь убедится, что с нами нельзя разговаривать на языке ультиматумов», — пояснил Иванов.
Он выразил уверенность, что Россия жестко отреагирует на новое давление США. По его мнению, варианты могут быть разные, в их числе — более активное сотрудничество с Северной Кореей.
Сопредседатель совета по национальной стратегии, член Общественной палаты РФ Иосиф Дискин полагает, что Россия должна максимально спокойной реагировать на очередные ограничения, разработанные Западом.
«Надо понимать, что в первую очередь это санкции направлены на Европу, а не на Россию. Мы видим удар по „Северному потоку-2“ и лично — по Ангеле Меркель. Теперь она должна четко определиться: либо пойти на поводу у Америки и пренебречь интересами Германии и национального бизнеса, либо занять независимую и принципиальную позицию», — пояснил «URA.RU» Дискин.
Он полагает, что Россия в разворачивающейся истории — далеко не основной игрок. «Нам следует сохранять спокойствие. Пусть европейцы сначала сами выяснят отношения с американцами. Не стоит им мешать. Лично я не думаю, что Трамп, будучи прагматичным человеком, позволит, чтобы его втянули в войну по всем фронтам», — резюмировал собеседник «URA.RU».