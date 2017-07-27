Главные банки России начали охоту на клиентов «Югры»

04:39 27 июля 2017 0

Клиентам лопнувшего банка предлагают выгодные условия главные финансовые учреждения страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ведущие российские банки начали заманивать клиентов банка «Югра» выгодными предложениями. По данным газеты «Коммерсант», общая сумма сбережений 260 тысяч клиентов обанкротившегося учреждения составляет 170 миллиардов рублей.

О своем намерении завербовать клиентов «Югры» уже заявили Альфа-Банк и Райффайзенбанк, выпустившие специальные предложения. Оба финансовых учреждения предлагают выгодные вклады физлицам при представлении банковской карты, договора банковского счета «Югры», либо справки о выплаченных суммах страхового возмещения из банка-агента.

Конкуренты самых активных борцов за деньги вкладчиков используют другие методы. Они раздают листовки непосредственно в офисах банков—агентов по выплате страхового возмещения вкладчикам «Югры» — Сбербанке, ВТБ 24, «Уралсибе», РСХБ и ФК «Открытие». Вслед за крупными игроками, особые предложениям для бывших клиентов «Югры» озвучили Тройка-Д банк и Вокбанк.

«Сейчас идет борьба за новых клиентов — бывших вкладчиков „Югры“, которым банки будут предлагать и другие продукты при фактически уже поделенном рынке. Клиентская база банка „Югра“ — достаточно большой пирог, и по кусочку достанется всем банкам, однако размер „куска“ для конкретного игрока зависит от активности игроков и конкурентных преимуществ их предложений», — отметила представитель «Ренессанс-Кредита» Галина Уткина.