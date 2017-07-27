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27 июля 2017
26 июля 2017
04:39  27 июля 2017 0

Главные банки России начали охоту на клиентов «Югры»

Банк Югра. Сургут, банк югра
Клиентам лопнувшего банка предлагают выгодные условия главные финансовые учреждения страныФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Крах банка «Югра»
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Ведущие российские банки начали заманивать клиентов банка «Югра» выгодными предложениями. По данным газеты «Коммерсант», общая сумма сбережений 260 тысяч клиентов обанкротившегося учреждения составляет 170 миллиардов рублей.

О своем намерении завербовать клиентов «Югры» уже заявили Альфа-Банк и Райффайзенбанк, выпустившие специальные предложения. Оба финансовых учреждения предлагают выгодные вклады физлицам при представлении банковской карты, договора банковского счета «Югры», либо справки о выплаченных суммах страхового возмещения из банка-агента.

Конкуренты самых активных борцов за деньги вкладчиков используют другие методы. Они раздают листовки непосредственно в офисах банков—агентов по выплате страхового возмещения вкладчикам «Югры» — Сбербанке, ВТБ 24, «Уралсибе», РСХБ и ФК «Открытие». Вслед за крупными игроками, особые предложениям для бывших клиентов «Югры» озвучили Тройка-Д банк и Вокбанк.

«Сейчас идет борьба за новых клиентов — бывших вкладчиков „Югры“, которым банки будут предлагать и другие продукты при фактически уже поделенном рынке. Клиентская база банка „Югра“ — достаточно большой пирог, и по кусочку достанется всем банкам, однако размер „куска“ для конкретного игрока зависит от активности игроков и конкурентных преимуществ их предложений», — отметила представитель «Ренессанс-Кредита» Галина Уткина.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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